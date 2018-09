ברוקלין בקהאם, הבן של... מקועקע מכף רגל ועד ראש

ברוקלין בקהאם, הבן של כוכב העבר דייויד בקהאם, מקועקע מכף רגל ועד ראש...15 קעקועים לא הספיקו לו... אז קבלו את הקעקוע ה-16 של ברוקלין, עוד קצת והוא מגיע למספר של אבא שלו – 40!!! ברוקלין בקהאם (אינסטגרם) אז כן... 24 קעקועים מפרידים בין ברוקלין לאבא שלו דייויד האגדי! הקעקוע החדש, תפס את כל הצד הימני של החזה של ברוקלין, שם הוא הוסיף עוד ארבעה חברים למלאך שלו, עוד ממש קצת והוא מדביק את הפער… הבן הולך בעקבות האב (אינסטגרם) View this post on Instagram Love it x cheers @mr.k_tats ?? A post shared by bb?? (@brooklynbeckham) on Mar 30, 2018 at 8:53am PDT View this post on Instagram @mr.k_tats A post shared by bb?? (@brooklynbeckham) on Feb 6, 2018 at 12:27pm PST בין כל הקעקועים, יש לו גם אחד שאומר שהוא ילד של אמא ואנחנו בטוחים שאבא דייויד מאוד מאוד גאה בו… ילד של אמא (אינסטגרם) ומה אמא ויקטוריה חושבת על זה? (אינסטגרם)