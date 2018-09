לא מפסיקה לעבוד: החוזה החדש שיכניס לנטע מיליון ש"ח... 16.09.18 המיליונים בדרך!!!! תגידו הרבה מזל טוב לארוסתו הלוהטת של רמי גרשון וחביבת הגולשים, נטע אלחימסטר, שחתמה לשנה נוספת עם חברת הקוסמטיקה SACARA!!!!! לא מפסיקה לעבוד (יניב אדרי) במסגרת החוזה שנחתם ביום חמישי האחרון נטע תשמח את מנהלת הבנק שלה עם הפקדה של מיליון ש”ח, הסכום אותו תשלם לה החברה לשנה!! לקוחה מועדפת... דלת פתוחה למנהלת הבנק (יניב אדרי) בדיוק כמו הצמוד שמשחק בכמה תפקידים על המגרש, נטע תשמש כפנים של המותג בכל מערך התחומים בהן החברה פעילה: מוצרי איפור, קוסמטיקה וטיפוח – ”all around player” all around player (יניב אדרי) הקמפיין הראשון בכיכובה יעלה במהלך חודש אוקטובר הקרוב, לרגל השקת קולקציית סתיו חורף 2018/19 ומהיום אנחנו נקרא לרמי הארוס שלה ולא לה ארוסתו. ככה פותחים שנה חברים!!!! האריכה חוזה (יניב אדרי) מחייכת כל הדרך אל הבנק (יניב אדרי)

