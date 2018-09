כולם יודעים שבלונדוניות נהנות יותר, עכשיו גם ניי יודע אחרי המהפך של ברונה 14.09.18 ברונה מרקוזינה, בת הזוג של ניימאר, כוכב פאריס סן ז’רמן ונבחרת ברזיל, יודעת כנראה ש”בלונדיניות נהנות יותר” ועשתה הפתעה גדולה ל-ניי… ברונה מתקשרת לניימאר (אינסטגרם) שיחת הלייב שקיבל ניימאר מברונה לא הייתה רגילה, אלא בישרה לו בעצם שהיא צבעה את שיערה השחור לבלונד והוא היה בהלם מהפריזורה החדשה שלה! ניימאר בשוק (אינסטגרם) כוכבת הטלוויזיה והדוגמנית הברזילאית מתחזקת קריירה מפוארת בדרום אמריקה בזכות עצמה, וכזכור, לאחר כמה פרידות חזרה פעם אחר פעם לזרועותיו של ניימאר כשהאהבה ניצחה הכל. "פעם"....היא הייתה נראית ככה (אינסטגרם) כעת, היא עשתה מהפך! ואולי עשתה קצת “איציק זוהר”… איציק זוהר מחמצן, ברונה בעקבותיו התוצאה לפניכם… ברונה מרקזוינה הבלונדינית (אינסטגרם) והלוהטת! (אינסטגרם) View this post on Instagram Eita ????‍?? A post shared by Bruna Marquezine ? (@brumarquezine) on Sep 13, 2018 at 9:41pm PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה