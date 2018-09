אירינה שייק ממשיכה לרסק כל דבר אפשרי מעבר לים לסיפור המלא...



שני זהבי, גיסתו של ערן, חגגה יום הולדת 30 בהפקה מטורפת של המשפחה 12.09.18 משפחת זהבי יודעת לחגוג ובגדול, את זה אתם כבר יודעים… מיותר לציין את יום הולדתו ה-30 של ערן, שהטיס חצי משפחה לסין, עם ליצן מזמר ועוד מיליון אטרקציות. גם כשמדובר בגיסתו, שני, החגיגה ענקית, בכל זאת מדובר באשתו של אחיו, אבי, ובאישה שדואגת לרגליים ולידיים המטופחות של לא מעט נשות כדורגלנים… חגיגות יום ההולדת של שני זהבי אז כן, שני זהבי, גיסתו של ערן החליפה קידומת והשאירה אפילו אותנו פעורי פה… שני זהבי (מערכת ONE) יום ההולדת שלה יצא לדרך באחוזת דניאל שבמושב זכריה...על האוכל הופקד השף, שקד פחימה, שבישל לבנות ארוחת שף מהסרטים! על העיצוב הופקד אורן נווה, על הארגון של הערב הופקדה שי זהבי ועל האלכוהול הבעל אבי, שדאג שכל אחת תרים לפחות צ’ייסר אחד לחיים. ברור לכם שהיא לא נשארה יבשה וקפצה לבריכה המרעננת כן? אנחנו תיעדנו… יום ההולדת של שני זהבי (מערכת ONE) יום ההולדת של שני זהבי (מערכת ONE) יום ההולדת של שני זהבי (מערכת ONE) שני זהבי ושי זהבי עם החברות (מערכת ONE) שני זהבי ושי זהבי עם החברות (מערכת ONE) שני זהבי (מערכת ONE) שני זהבי ושי זהבי (מערכת ONE) שני זהבי (מערכת ONE)

