לא רק אתם חזרתם השבוע לשגרה עם הילדים בגנים ובבתי הספר...גם אבא מסי 07.09.18 שנת הלימודים תשע”ט 2018/19 החלה בתחילת השבוע שעבר, כשהילדים חזרו לגנים ולבתי הספר ברחבי הארץ, אבל לא רק… גם ליאו מסי מתפקד כאבא לכל לדבר ולקח השבוע את הילדים למסגרות השונות בברצלונה, ואף העלה את זה לחשבון האינסטגרם שלו… לאו מסי וילדיו בבית (אינסטגרם) מסי, שלקח פסק זמן מנבחרת ארגנטינה עד סוף שנת 2018, ניצל את העובדה שבמקום להיות עם האלביסלסטה, יש לו יותר זמן לילדים ושימש כאבא במשרה מלאה. ליאו מסי והילדים. נהנים בדרך (אינסטגרם) בפוסט שהעלה באינסטגרם, הוסיף עוד כמה תמונות מיום הכיף עם ילדיו. תראו בעצמכם: View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Sep 6, 2018 at 1:17am PDT

