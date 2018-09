כוכב מנצ'סטר יונייטד אלכסיס סאנצ'ס והחברה כבר לא... 06.09.18 הממלכה בהלם, אוהדי מנצ’סטר יונייטד בשוק. אלכסיס סאנצ’ס כוכב השדים האדומים ובת הזוג שלו מייטי רודריגס נפרדו!!! בחודש מאי האחרון עלו ספקולציות על כך שייתכן והשניים נפרדו אחרי שמחקו תמונות אחד של השני ברשתות החברתיות, אבל אז הם הרגיעו ודאגו להוריד את גובה הלהבות, אלא שכעת אלכסיס הסביר את הפרידה בסטורי שלו… נפרדנו כך... (אינסטגרם) “אני בד”כ לא עושה זאת, אבל אני מבקש כבוד מכל אלה שמדברים בלי לדעת ועושים נזק, כי מדובר באנשים… כבוד”, כתב. “האם יש צורך לפגוע בזוג, במשפחה, בחברים… עם כל כך הרבה שקרים?! אני מאחל לך שמחה ואת הכי טוב שאפשר, אין לי כל רע בלבי”. הייתה דמנה... (אינסטגרם) הפוסט של אלכסיס (אינסטגרם) השחקן אמר את דברו... (אינסטגרם) יש מצב לקאמבק? (אינסטגרם) View this post on Instagram ??Come on United?? A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Sep 2, 2018 at 11:10am PDT

