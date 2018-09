הבטחנו, וקיימנו: קבלו את המחליפה של אלמליח ב-TO GO

סיפרנו לכם רבות על המחליפה של שיר אלמליח ברשת TO GO והנה היא מגיעה בצעדי ענק, יש לה נעליים לא קטנות להיכנס אליהן, בכל זאת מדובר באחת הדוגמניות המצליחות בישראל, בעיקר לאחר שעיצבה קולקציה על שמה ב-TO GO. אז אחרי שהבטחנו לכם, הנה המחליפה של שיר! כפי שסיפרנו לכם, רשת הנעליים בחרה מריה דומרק לעונה שנייה וחיכתה לה שתצא מבית האח הגדול ישר לצילומי קמפיין חורף 2018/19… אגב, עלות הקמפיין מוערכת בכחצי מיליון שקלים. הבטחנו וקיימנו... מריה הובילה את העונה הראשונה עוד לפני כניסתה לבית ולצדה על סט הצילומים היה הדוגמן הישראלי יונה קוזלובסקי בן ה-18, שהגיע לצילומים אחרי שצעד בחו"ל על המסלול של דולצ'ה וגבאנה. זה אנוכי, הפרזנטורית... תיעד והתרגש: שוקה כהן. מבית האח ישר לצילומים "שים לי עוד ספריי בשיער" צריך להיות בשיא... ומה עם העוקבים באינסטגרם? בר מזל... ומה דעתה על המחליפה שלה? (אלכס ליפשיץ)