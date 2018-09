שחקני הפועל ירושלים פתחו את העונה בארוחה בשרית... 05.09.18 שלישי בצהריים, לסניף just meat בקניון מלחה נכנסים שחקני הפועל ירושלים בכדורסל, הסנטר אלכס צ'וברוביץ', הגארדים בר טימור ויוגב אוחיון, כוכב הקבוצה ג’יימס פלדיין והקפטן ליאור אליהו… החמישה שפתחו את אימוני טרום העונה עם עודד קטש, היו צריכים כנראה להתחזק והגיעו לאכול בשר. הרבה בשר. ורק בשר! בכל זאת, הם שמו אלפייה על כל האוכל... אוכלים ונהנים (פרטי) החמישייה של קטש גם דאגה להשאיר טיפ נדיב למלצריות, שהתרגשו נורא מהטיפ ומהשחקנים עצמם… אז אחרי הסינייה והאנטריקוט, הגיע הזמן גם לתיעוד… הכוכב רעב (פרטי) מה הקואץ' חושב על זה? (אורן בן חקון) פעם הבאה הוא יביא את הבן... (אינסטגרם) A post shared by Lior Eliyahu (@lioreliyahu8) on Jun 16, 2018 at 6:00am PDT A post shared by Lior Eliyahu (@lioreliyahu8) on Aug 28, 2018 at 7:26am PDT

