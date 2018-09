קריירה חדשה? סרחיו אגוארו מאושר על המסלול באיטליה

סרחיו אגוארו ומנצ’סטר סיטי רוצים לשמור על תואר האליפות שבו זכו בצורה כל כך משכנעת בעונה שעברה, ופתחו את העונה בצורה טובה עם מאזן כמעט מושלם, ואחרי עוד ניצחון בשבת, הפעם נגד ניוקאסל, החלוץ הארגנטינאי הנפלא מצא זמן גם לתחביבים שלו. Contento de volver a verte amigo ! Happy to see you again !! Nico Rosberg A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Sep 2, 2018 at 6:25am PDT אגוארו ניצל את הפגרה כדי לטוס לאיטליה, שם התארח בתחרות הפורמולה אחת ליד מילאנו. אגוארו לא רק הצטלם על המסלול ועם הנהגים של קבוצת רד בול, הוא אפילו זכה לנסיעה סביב המסלול במכונית פורמולה. רק שלא ירצה להחליף מקצוע… #milano #formula1 #hamilton A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Sep 2, 2018 at 8:39am PDT