תזכרו את השם: רנה מלול, הבן של דור, בקמפיין חדש 03.09.18 דור מלול, המגן המצטיין של הפועל חיפה, פתח עונה נוספת אצל יואב כץ והוא מצפה לילד שלישי, אבל הבן שלו בינתיים פותח שנה כדוגמן. תשננו חזק את השם רנה מלול, ואל תשכחו איפה שמעתם אותו בפעם הראשונה. רנה מלול. כוכב מלידה (מערכת ONE) רנה מלול, הבן של, נבחר להצטרף לרשימה מצומצמת של ילדים שיובילו את קמפיין החורף של המותג ״ באבלס״ וזו לא הפעם הראשונה שלו מול מצלמה. האבא בטח גאה (מערכת ONE) במהלך השנים לא מעט כדורגלנים ניסו לדחוף את ילדיהם קדימה לדגמן מותגים כאלה ואחרים - מנעלי גלי ועד מותגי בגדים, רוב כדורגלני ארצנו אוהבים את ילדיהם בפרונט. קמפיין מבוקש (מערכת ONE) ?לנו זה נראה שהוא כוכב טבעי. רנה מלול. העתיד עוד לפניו (מערכת ONE)

