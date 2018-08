מריה דומרק תמשיך לעונה שנייה כפרזנטורית של TO GO 30.08.18 הדוגמנית מריה דומרק נבחרה להוביל עונה שנייה כפרזנטורית של רשת נעלי TO GO, ותצטלם לקמפיין החדש... ואנחנו רק נזכיר לכם שהיא נכנסה לנעליים הגדולות של שיר אלמליח... דומרק, שמחזיקה ב-1.2 מיליון עוקבים באינסטגרם ומתמודדת בגמר האח הגדול, תצא כמובן מהבית מיד אחרי הגמר, ותתחיל בצילומי הקמפיין, אותו הובילה אשתקד עוד לפני כניסתה לבית הכי מוכר במדינה. המחליפה של שיר צילום: גיל כהן, תום מרשק מה יהיה בגמר? בקרוב היא תצא מהבית הכי מוכר בישראל... בתקווה כמנצחת... ומה היא חושבת? (אינסטגרם) מרוצה מהיורשת? (אינסטגרם)

