דני אלבס שינה את מספר חולצתו מ-32 ל-13...

Para mim como vocês bem sabem as histórias mais importantes são escritas pelos seus donos, as páginas não são o mais importante e sim o que estarão escritas nelas. Sempre gosto de mudar números e homenagear pessoas que de alguma forma me inspiram, pessoas que tem significado na minha vida.... dessa vez vai para nosso ídolo e inesquecível Velho lobo Zagallo... sempre acreditei que qualquer homenagem ela deve ser feita em vida. Uma pessoa que fez o que fez pelo nosso futebol, uma pessoal que sabe o difícil que é ser exitosos naquilo que fazemos e uma pessoal que torce para outras pessoas sempre merece o meu respeito e minha admiração. Ahhh, só uma coisa, ninguém vai ter me engolir não rs, pode que se tentem engasguem??. #ilovethisgametoo?? #GoodCrazy13 #reenventarseépreciso #newchallenge #morefastmorefurioussoon??

DanialvesD2 My Twitter (@danialves) on Aug 28, 2018 at 4:04am PDT