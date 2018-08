שחקני מכבי חיפה הגיעו לסליחות בכותל... 29.08.18 אמנם הם לא פתחו את השנה טוב, אבל שחקני מכבי חיפה ממשיכים להראות שהם מגובשים ואחרי ימי ההולדת שהם עושים בבריכה או בקריוקי, הירוקים הדרימו לירושלים… כן כן, לכבוד חודש הסליחות השחקנים הירוקים של פרד רוטן עלו לבירה לכותל כדי לבקש אולי שהעונה הזו תהיה פחות גרועה מאשתקד וגם לבקש סליחה כמובן… אולי שווה שיתחילו מהאוהדים שמלווים אותם לכל משחק?!? ממי ביקשו סליחה? (אינסטגרם) ואלו שמות: רמי גרשון, רועי קהת, אופיר מזרחי, עומרי גלזר, סאן מנחם, גיל אופק, שלומי אזולאי, רז מאיר ובנות הזוג… אולי מהאוהדים? (אינסטגרם) מהמסעדות לכותל... ביקור בכותל A post shared by Roi Kehat (@roikehat) on Aug 29, 2018 at 2:42am PDT סליחות ?? A post shared by ofirmizrachi (@ofirmizrachi) on Aug 29, 2018 at 12:11am PDT סליחות???? A post shared by Raz Meir (@raz_meir) on Aug 29, 2018 at 4:50am PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה