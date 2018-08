Días llenos de momentos maravillosos en la preciosa isla de #Ibiza con mi amor y amigos! Muy afortunado! ?? #EsVedrà #Formentera ?? Days full of incredible moments at the beautiful island of Ibiza with my love and friends! So lucky!! #Sunset ?? #EsVedra #Formentera ??

A post shared by Pau (@paugasol) on Aug 27, 2018 at 9:40am PDT