מיגל ויטור הפצוע נופש ומטייל בפטרה, ירדן... 27.08.18 זוכרים את מיגל ויטור? שחקן העונה מלפני שתי עונות, מי שהיה הברומטר של הפועל באר שבע, אבל מרבה להיפצע… אז הבלם הפורטוגלי עדיין פצוע ולכן יש לו זמן לעצמו… אז במקום לשחק מול עירוני קריית שמונה במחזור הפתיחה בליגת העל ביום שבת, ויטור ניצל את זמנו החופשי כדי לטייל קצת ויצאה לחופשה בפטרה, ירדן, שאף נבחרה לאחד משבעת פלאי תבל… נופשים לפני החגים... (אינסטגרם) במקום לראות חלוצים, ויטור ראה ארמונות קבורה בהרי אדום בעיר הוורודה… העיקר שאתה נהנה. מהנגב לירדן (אינסטגרם) מתי הוא חוזר לכר הדשא? (אינסטגרם) ???? A post shared by Miguel Vitor (@miguelvitor15) on Aug 27, 2018 at 2:16am PDT From Petra with love! ? A post shared by Miguel Vitor (@miguelvitor15) on Aug 26, 2018 at 6:10am PDT My girls. ? A post shared by Miguel Vitor (@miguelvitor15) on Jul 27, 2018 at 2:54pm PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה