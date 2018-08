וונדה נארה משקיפה על סן סירו עם 3 פוסטים פרובוקטיביים 21.08.18 אשתו והסוכנת של כוכב אינטר ונבחרת ארגנטינה מאורו איקרדי העלתה שוב את הטמפרטורות בחשבון האינסטגרם שלה, לאחר שהעלתה שלוש תמונות פרובוקטיביות… בדרך כלל הסוכנת בת ה-31 מעלה תמונות עם איקרדי, מהרפתקאות, עם הילדים, אבל הפעם היא החליטה לעשות משהו אחר והעלתה שלוש תמונות די זהות כשבכולן משתקף סן סירו מאחוריה… חולמת, מתעוררת, שמחה (אינסטגרם) בתמונה הראשונה היא כתבה “לחלום”, בשנייה “להתעורר” ובשלישית “לשמוח”… מה מאורו חושב על זה? או שאולי הוא היה בסן סירו באותו זמן… הסוכנת שלו... (אינסטגרם) וגם האישה שלצדו (אינסטגרם) Soñando .. A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Aug 20, 2018 at 9:18am PDT Despierta .... A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Aug 20, 2018 at 9:20am PDT Feliz A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Aug 20, 2018 at 9:35am PDT

