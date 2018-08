אליס קמפלו נראית מדהים פחות מחודש אחרי שילדה תאומים 21.08.18 אחד הדברים שהכי מלחיצים נשים, זה התהייה שלהן איך הן ייראו אחרי לידה… בכל זאת, חוויה שהגוף לא מכיר, הגוף משתנה וכל אחת מגיבה בצורה שונה. אז אליס קמפלו אשתו של אלברו מוראטה, ילדה תאומים לפני שלושה שבועות והחליטה כנראה להוציא עיניים לכולם, במה שנראה כמו שיא גינס כאשר נראה שהיא חזרה כבר לאיך שנראתה לפני ההריון… חלומה של כל אישה... (אינסטגרם) קמפלו העלתה תמונה שלה בבגד ים כשהיא נראית מדהים וכתבה: “שלושה שבועות אחרי הלידה”… אז מה דעתכם? מכירים מישהי שיכולה לשבור את השיא שלה? רק לפני שלושה שבועות התאומים נולדו (אינסטגרם) ככה זה היה לפני... (אינסטגרם) • ?????????? • A post shared by ALICE (@alicecampello) on Aug 15, 2018 at 9:23am PDT A casa ????‍??‍??‍?????? A post shared by ALICE (@alicecampello) on Aug 13, 2018 at 3:36am PDT Before ???? ?? A post shared by ALICE (@alicecampello) on Jul 26, 2018 at 12:34pm PDT

