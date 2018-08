אביגייל הסירה את שם המשפחה הקודם גם ברשתות 20.08.18 אביגייל עייש או כפי שאתם ודאי מכירים, אביגייל רביבו, שינתה את שם המשפחה שלה גם ברשתות החברתיות ואין זכר לזה יותר שהיא גרושתו המפורסמת של דוד רביבו... אתם הרי יודעים שהיא חזק עם דודו אוואט, ואם אתם צריכים תזכורת, אנחנו כאן כדי להראות לכם איך היא מעבירה את ימי החופש הגדול… אז את חודשי הקיץ הלוהטים מעבירה אביגייל עם השוער בדימוס דודו אוואט, שהזמין אותה למשכנו במיורקה... למי שחשב שמדובר ברומן זמני אתם טועים כי האהבה בוערת וחזק! כבר לא רביבו יותר... (אינסטגרם) אביגייל אגב, עושה את קו רמת אביב מיורקה ומזמן כבר עזבה את אשדוד, את עסק הגבות שלה היא העבירה למעוז הצפונבוניות... זה אמנם נראה כמו קטלוג בגדי ים, אבל זו השגרה החדשה של אביגייל אייש בשבילכם… תתרגלו - אייש... (אינסטגרם) חיה את החלום... (אינסטגרם) המדור מפרגן! (אינסטגרם) אז איך ברמת אביב?!? (אינסטגרם) ומה דודו חושב על הכל?!? (אינסטגרם) Only thru love makes me happy ?? ?? #papi #iloveyou A post shared by Facebook : Avigail Ayashe (@avigail.a) on Aug 20, 2018 at 2:04am PDT Basic.?? A post shared by Facebook : Avigail Ayashe (@avigail.a) on Aug 14, 2018 at 5:33am PDT

