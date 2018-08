צפו בהצעת הנישואין המרגשת של שון וייסמן לעדן מרקוביץ'

תודה לקב״ה על הכל בחיי!!! החבר הכי טוב שלי בעולם..עוד לא מעכלת. ככל הנראה אני הבחורה הכי מאושרת עלי האדמות!!!!!

A post shared by וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ (@edenmarkovich) on Aug 9, 2018 at 1:18am PDT