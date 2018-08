הבת של נסיכת מונאקו מכחישה את השמועות ליחסים בינה ובינו... 09.08.18 אחרי שכבש את פסגת העולם וזכה במונדיאל עם נבחרת צרפת כשהוא בן 19 בלבד, האם קיליאן אמבפה בדרך לכבוש יעד נוסף? הכוכב הצרפתי של פאריס סן ז’רמן, ששיחק לפני כן במונאקו, הצטלם עם קמילה גוטליב הבת של נסיכת מונאקו סטפני, מה שגרם לשמועות רבות על יחסים בין השניים… הכחישה את השמועות... (אינסטגרם) אלא שהתמונה היא בכלל מלפני 14 חודשים, כאשר אמבפה הוביל את מונאקו לזכייה באליפות צרפת והקבוצה זכתה לטקס… יותר מכך, היא טענה ש”לא אין בינינו כלום. וזו פעם אחרונה שאני מגיבה לשמועות הללו”… השתכנעתם? הצרפתי לא הגיב לנושא עדיין... (אינסטגרם) We’re back ???????? @equipedefrance A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe) on Jun 4, 2018 at 11:00am PDT ???????????? A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe) on May 14, 2018 at 10:23am PDT ???? A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe) on May 3, 2018 at 10:38am PDT

