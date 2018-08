בית"ריסטים, כנסו! הנה הבית החדש של קליימן בקפריסין! 08.08.18 דייויד ו-ויקטוריה בקהאם?!? ממש לא... זה הבית החדש של השוער בוריס קליימן ואשתו ליאן. נעים לבקש סוכר מהשכנים… אוהדי בית”ר שימו לב, בוריס קליימן, השוער היוצא שלכם, בידיים טובות אחרי החתימה בקפריסין בפאראלימני... בזמן שהוא ואשתן ליאן נפרדו מהכלבים והחתולים שלהם ברמת השרון ומהבית המפנק, מעבר לים שידרגו להם את התנאים בקומפלקס וילות יוקרתי ששוכן על אגם… בוריס קליימן מציג את ביתו החדש בקפריסין שכנים יש בשפע, ים, בריכה והמון ירוק. את העסק החדש שלה למוצרי תינוקות תמשיך ליאן לנהל בשלט רחוק עם השותפה שתבדוק שהכל דופק בארץ. אז בלי הרבה פטפטת - קבלו הצצה לבית החדש של בוריס קליימן. אווירה פסטורלית משהו... מתרגלים לנוף החדש... (אינסטגרם) ?????? A post shared by Boris Kleyman (@boris_kl) on Jul 21, 2018 at 9:18am PDT SHABAT ?? A post shared by Boris Kleyman (@boris_kl) on Jul 7, 2018 at 4:54am PDT New Beginning ??? My new #Predator #HereToCreate @adidasisrael @adidasfootball A post shared by Boris Kleyman (@boris_kl) on Jul 26, 2018 at 10:51am PDT

