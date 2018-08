הפוסט של ג'ני בושאר שאי אפשר להישאר אדיש אליו...

אחת הטניסאיות הכי מסקרנות ומעניינות בסבב הטניס העולמי היא ללא ספק ג’ני בושאר הקנדית… בכל זאת, הבחורה יצאה עם בחור אלמוני בגלל התערבות על תוצאת הסופרבול… אז הפעם היא שוב סיפקה עניין, אלא בדרך אחרת… הטניסאית הצטלמה לצד פסל עירום, העלתה את התמונה לאינסטגרם שלה וכתבה: “457 ימים ללא סקס”… “Day 457 without sex” ?? (it’s a meme - relax) A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Aug 5, 2018 at 8:30pm PDT לפני שתספיקו לחשוב או לתהות על חיי המין של הטניסאית, היא מיהרה לציין בפוסט שזה מם ובדיחה בסה”כ… בכל מקרה, את הרעש ברשת היא כמובן עשתה… מייצרת עניין קבוע... (אינסטגרם) הכי יפה בסבב... (טוויטר) לא חושבים? (אינסטגרם) The foliage tho ?? A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Aug 6, 2018 at 4:07pm PDT stalker alert ???? A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Jul 25, 2018 at 9:13am PDT