צר לנו לאכזב את גולשינו - לטופ מודל יש בויפרינד חדש! 08.08.18 הרבה מים עברו בנהר מאז הגירושים הלא נעימים בלשון המעטה של שיר אלמליח מאלרואי כהן... המדור שמח בשמחתה כשהיא מצאה אהבה שהייתה נראית יציבה אצל הצלם המבוגר ג’וזף קראדו שהתגורר באיטליה, אבל השניים הפרידו כוחות בעיקר בשל המרחק ביניהם. אז אלמליח חזקה כנראה בקשרים מעבר לים, כי לגליצ’ים נודע שהיא בתחילתו של קשר מתוק עם איש עסקים שחי בארה”ב, והוא אפילו דרך באדמת ארצנו בשבוע החולף… עוברת הלאה... (אינסטגרם) כן, שיר אלמליח פורחת, מאושרת, מלאה בקמפיינים ואם תחזיקו אצבעות אולי גם בזוגיות יציבה. משום מה, אנחנו לא דואגים לה… בקרוב תדעו מי זה החדש... (אינסטגרם) את תגובה של שיר אלמליח לא היה ניתן להשיג. שכחה מג'וזף... (רפי דלויה) ומה הוא חושב? (אינסטגרם) כי היא מזמן שכחה אותו... (אינסטגרם) Mood... A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Aug 6, 2018 at 12:01am PDT A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Jul 8, 2018 at 9:33am PDT

