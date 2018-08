צפו בשינוי המטורף שעבר פול גאסקווין המשתקם 08.08.18 לפני שנתיים, היה נראה שפול גאסקווין אחד מכוכבי הכדורגל הגדולים ביותר שידעה מולדת הכדורגל אנגליה, כאשר ה’סאן’ פרסם תמונות שלו מתהלך ברחוב בעירום, עם סיגר בפיו וחתכים בפניו… אלא שחייו של גאסקווין השתנו לחלוטין ב-2017! כוכב העבר החליט שהוא מתחיל תהליך של שיקום מהתמכרויות ושנה וחצי לאחר מכן, הוא הפך לבנאדם חדש… מהפך! (טוויטר) ראשית, השינוי הראשון והנראה לעין הוא כמובן הפיזי. הוא כבר לא השיכור שהולך כפוף ברחובות לונדון, אלא בנוי היטב בפלג הגוף העליון… בנוסף, הוא החל לפרסם ברשתות החברתיות את תחביביו, דייג וגולף… שאפו! Enjoying a game of golf with @Shanewh1tfield DONT look to bad in my new @UnderArmour golf kit, enjoy your your day Love GAZZAxxxx pic.twitter.com/C3nJX2cVoC — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) July 20, 2018 Hope everyone is having a great day lots of hugs love ya’s xx GAZZA X?????? pic.twitter.com/V2rbj1Qdyv — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) July 19, 2018 Hope everyone is having a great day x loving the single life xx??????xx huge hugs to everyone love from GAZZA X pic.twitter.com/pif76X3DWW — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) August 6, 2018

