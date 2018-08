הכירו את אינה ירמולנקו, אשתו של שחקן ווסטהאם החדש! 07.08.18 ווסטהאם ממשיכה להתחזק לקראת העונה החדשה ואחד השמות הנוצצים בסגל המתחדש של מנואל פלגריני הוא אנדריי ירמולנקו…החלוץ האוקראיני אמור להוסיף לפטישים המון איכות בחלק הקדמי, אבל מי שגונבת את ההצגה היא בכלל אשתו…. הולכת להיות עונה חמה בווסטהאם (אינסטגרם) הזוג נשוי כבר משנת 2011 ולהם שני ילדים. בזמנה הפנוי, אינה עובדת בפרוייקטים חברתיים הקשורים למזרח אירופה ומארגנת מדי שנה אירועי צדקה. רכש נוצץ לפטישים (אינסטגרם) ??? A post shared by Inna Yarmolenko (@yarmolkina10) on Feb 13, 2017 at 8:42pm PST ??? ???????????? A post shared by Inna Yarmolenko (@yarmolkina10) on Jul 20, 2018 at 11:26am PDT בניגוד לבעלה שלא אוהב את אור הזרקורים, אינה מעולם לא פחדה מהפלאשים ולנו יש את ההוכחות… במשפחת ירמולנקו יודעים לבלות (אינסטגרם) Merry Christmas ???? ?? A post shared by Inna Yarmolenko (@yarmolkina10) on Dec 25, 2017 at 2:00pm PST

