אלכסיס סאנצ'ס הצליח לתפוס תמונה עם האישה היפה בתבל

La vida en la tierra es solamente temporal, sin embargo algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de la felicidad . El valor de las cosas no esta en el tiempo que duran si no en la intensidad con que suceden . Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables ???? ?? Life on earth is only temporary. However, some people live as if they are going to stay here forever and they forget to be happy. The value of things is not in the time they last, but in the intensity with which they occur. That’s why there are unforgettable moments, inexplicable things, incomparable people.

