כוכבת ההיאבקות ניצלה את שבוע הכרישים לשיא האקסטרים 24.07.18 לוחמת אמיצה רונדה ראוזי כבר עשתה לעצמה שם כאחת הנשים הקשוחות וחסרות הפחד בעולם, ו”שבוע הכרישים” רק נתן לה הזדמנות להוכיח זאת שוב מחדש ולהמם את כולנו. כוכבת ה-WWE השתתפה בתכנית טלוויזיה מיוחדת בערוץ דיסקאברי בשם “רונדה מחוץ לכלוב” (כפרפרזה על לוחמת הכלובים ב-UFC בה הייתה לאגדה). בתכנית, צללה רונדה עם כרישים, ואף האכילה אותם מכף ידה, כל זאת כאשר היא ללא אמצעי הגנה כלל. רונדה ראוזי לפני הצלילה (אינסטגרם) מי שחנך אותה, איש הצי האוסטרלי לשעבר פול דה גלדר, סיפר עד כמה מהר למדה רונדה את הצלילה וחתרה למגע עם הכרישים: “לא התכוונו לעשות את זה בחמש הצלילות הראשונות, אך אחד לא עושה את זה כל כך מהר, יש אנשים שצוללים כל חייהם ומעולם לא האכילו עם ידם כריש”. כנראה שאחרי שאת חוטפת כל כך הרבה מכות הן בג’ודו, הן בלחימה המשולב והן ב-WWE, כרישים כבר לא נראים כל כך מפחידים. רונדה ראוזי עם דה גלדר (אינסטגרם) רונדה ראוזי מתחת למים (אינסטגרם) רונדה ראוזי על הסירה. חסרת פחד (אינסטגרם) אבל מאוד מרוכזת (טוויטר) Here’s the @sharkweek 30th anniversary lineup - starting TONIGHT!!! A post shared by rondarousey (@rondarousey) on Jul 22, 2018 at 3:25pm PDT

