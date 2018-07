נטע אלחמיסטר וקורל סימנוביץ' יוצאות להגנת הגאים והגאות! 23.07.18 בשיאו של בלאגן הגאים גאות והמחלוקות לגבי החוק החדש להקמת משפחות, או יותר נכון שלילת הזכויות שלהם למשפחה בגלל נטיותם המיניות, מצאנו גם חלק מהספורט שלא נשארו אדישים… אז… לא רק דני עמוס יוצא להגנת אחיו, גם נטע אלחמיסטר וקורל סימנוביץ’ השמיעו קול והצטרפו למחאה, לפחות ברשת… קבלו את מתעוררים על החיים גרסת הספורט. מתעוררות על החיים (אינסטגרם) הגרסה הספורטיבית למחאה... (אינסטגרם) גם באיביזה שמעו על המחאה... (אינסטגרם) שאפו! (אינסטגרם) ?????? A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on May 11, 2018 at 9:45am PDT Saturday!?????? A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Dec 16, 2017 at 4:19am PST

