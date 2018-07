ארגנטינה הודחה בשלב מוקדם, אבל הכוכב מצא אהבה חדשה 08.07.18 נבחרת ארגנטינה אכזבה מיליוני אוהדים ברחבי העולם כשהציגה יכולת חלשה במונדיאל האחרון והודחה כבר בשמינית הגמר, כשמי שכמעט ולא שיחק היה פאולו דיבאלה, אחד השחקנים הטובים באירופה בשנה האחרונה, שלא קיבל משום מה הזדמנות ממאמנו חורחה סמפאולי. repetimos? @loligortari A post shared by Oriana Sabatini (@orianasabatini) on Jun 25, 2018 at 3:09pm PDT אבל אם דאגתם למצבו של כוכב יובנטוס, אתם יכולים להירגע, שכן על פי דיווחים חדשים הוא מתנחם בזרועותיה של הזמרת והדוגמנית אוריאנה סאבאטיני, שבוודאי תומכת בו קצת יותר מסמפאולי… Porque nunca es tarde para un tb de Capri ?? A post shared by Oriana Sabatini (@orianasabatini) on Jun 8, 2018 at 5:00pm PDT השמועות על הרומן החלו לצוץ כבר לפני מספר חודשים וקיבלו “אישור” כשדיבאלה הגיב לתמונה של הזמרת עם לבבות, והיא בתגובה הגיבה לו עם אימוג’י של קוף שמסתיר את פניו. עכשיו נשאר רק לחכות להודעה הרשמית של הזוג על האהבה החדשה. פאולו דיבאלה (אינסטגרם)

