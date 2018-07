זלאטן ובקהאם התערבו, האם השבדי יעמוד במילה שלו? 08.07.18 נבחרת אנגליה ושבדיה נפגשו אתמול (שבת), במסגרת רבע גמר המונדיאל, שהסתיים ב-0:2 לטובת האנגלים שהשלימו הישג ענק ועלו לחצי הגמר, אבל מי שתפסו חלק גדול מהכותרות היו שניים מכוכבי העבר הגדולים של הנבחרות. הכל התחיל כשזלאטן איברהימוביץ’, גדול שחקני שבדיה בכל הזמנים שרואה את הנבחרת מגיעה להישג ההיסטורי שלה דווקא בלעדיו, תייג את דייויד בקהאם וצייץ: “אם אנגליה מנצחת, אני אזמין אותך לארוחת ערב בכל מסעדה שתבחר בעולם. אם שבדיה מנצחת, אתה חייב לקנות לי כל מה שאני רוצה באיקאה”. The terms of the deal have been set ?? #SWEENG pic.twitter.com/9bJ3D5nHWv — LA Galaxy (@LAGalaxy) July 6, 2018 בקס לא נשאר חייב והגיב: “אם שבדיה תנצח, אני אישית אקח אותך לאיקאה כדי לקנות לך כל מה שאתה צריך לאחוזה שלך בלוס אנג’לס, אבל כאשר אנגליה תנצח, אני רוצה שתבוא לוומבלי עם חולצה של אנגליה לראות משחק שלה, ותאכל פיש אנד צ’יפס במחצית”. בסיום כאמור, אנגליה ניצחה וזלאטן מיהר לפרגן לחברו בקס ולהבטיח שהוא יגיע לוומבלי, בעוד בקהאם עצמו וגם ווין רוני, לא פספסו אף הזדמנות לצחוק ולעקוץ את השבדי הענק, שבוודאי לא רגיל להפסיד. ההודעה של זלאטן לבקהאם (מערכת ONE) בקהאם עוקץ את זלאטן (מערכת ONE) How you feeling today mate @Ibra_official? If you need a chat I’m always here ?? — Wayne Rooney (@WayneRooney) July 7, 2018

