גרושתו של רן יצחק ממנפת את עצמה ועברה מדוגמנות לתיווך 05.07.18 קרן גולץ, גרושתו של רן יצחק, היא כבר ממש לא רק גרושתו של קשר הפועל כפר סבא… היא נשואה, אמא לשניים, אשת עסקים שהקימה אפליקציה בתחום התיווך וכן גם עכשיו היא מופיעה על השער של בלייזר… אתם רגילים לראות בבגדי ים קטנטנים ורטובים, אבל הפעם אתם תראו אותה עם שני הילדים שלה... גולץ מיתגה את עצמה גבוה אחרי לימודי המשחק שעשתה ועברה מתחום הדוגמנות לתסריטאות… ועכשיו היא ממנפת את העסקים של בעלה אבי בן בסט בעזרת אפליקציה מיוחדת לתיווך דירות. חזק בתחום התיווך... (אינסטגרם) אז כן, ימי רן יצחק הרחק מאחוריה והיא אמא לשני ילדים, ועכשיו היא קיבלה שער שווה, אבל הפעם לא תראו שום בגדי ים… עברה מהפך (אינסטגרם) רן יצחק, בקרוב אצלך... (אינסטגרם) היו ימים... (אינסטגרם) שכבר רחוקים ממנה... (אינסטגרם) ?????? A post shared by keren Goltz (@kerengoltz) on Apr 13, 2018 at 2:59am PDT A post shared by keren Goltz (@kerengoltz) on Jun 19, 2018 at 9:05am PDT ???????? A post shared by keren Goltz (@kerengoltz) on Jun 16, 2018 at 9:12am PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה