החלוץ הלוהט של אורוגוואי התחיל עם בחורה באינסטגרם... 05.07.18 עד אתמול אנחנו חשבנו שהסיפור הכי גדול בעניין אדינסון קבאני זה אם הוא ישחק ברבע גמר גביע העולם מול צרפת או לא (כזכור, החלוץ שכבש צמד מול פורטוגל נפצע ויצא במהלך המשחק...), ואז הגיעה סופיה סואסקון… הוגו פאס האקס של הטופ מודל, זוכת האח הגדול ב-2016 והישרדות 2018, היחידה ששזכתה בשני הריאליטיז בספרד, חשף כי היא מנהלת רומן עם לא אחר מאשר חלוץ נבחרת אורוגוואי… מי השניים האחרים? (אינסטגרם) לפני כן, אקס אחר שלה, אלחנדרו אלבה סיפר כי היא בקשר עם שלושה כדורגלנים… לפני השמועות, השניים מנהלים כרגע רומן בעיקר באינסטגרם ומדברים שם… היא בינתיים לא הגיבה ורק העלתה תמונה שלה עם הכלב לאינסטגרם וכתבה: “תהנו”. השאירה אותו לבד ברוסיה... (אינסטגרם) מחכים לתגובה שלך... (רויטרס) Felizzzzz?????? A post shared by SOFIA?? (@sofia_suescun) on Jul 3, 2018 at 5:03am PDT Muy casual ?????? A post shared by SOFIA?? (@sofia_suescun) on Jul 1, 2018 at 3:31pm PDT Hoy no salgo de la cama. Algún día volveré ???? A post shared by SOFIA?? (@sofia_suescun) on Jun 26, 2018 at 2:16pm PDT

