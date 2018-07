בלם העבר האגדי מארח את אלוף ה-NBA של גולדן סטייט 05.07.18 אריק בנאדו שלנו, מאמן הנוער של מכבי חיפה, עסוק חזק גם בלילות, מזל שיש עכשיו פגרה... תודות לבלם העבר, דריימונד גרין אלוף ה-NBA, שחקנה של גולדן סטייט, מכיר את כל מסעדות ישראל השוות וכן גם את חיי הלילה... אגב, גם האח תום בנאדן גם חזק בסיורים ליילים... אז איך נרקם הקשר הזה? הכל תודות לרפי ג’יבלי, איש נדל”ן מניו יורק והשותף של פאולו מלדיני ואנדריי שבצ’נקו, שחיבר בין כל הקצוות והביא לארץ את הענק של הווריירס… מבלים בלילות... אז ג’יבלי וגרין מתארחים אצל מאמן הנוער הירוק ובהמשך הם צפויים גם להגיע למסעדת טוטו וקוקו במבינו… העיקר שייהנו בארץ! מארח למופת... (שחר גרוס) איך בישראל אלוף? (אינסטגרם) גם האח למשפחת בנאדו בעניינים... 6th man of the year! Lol welcome back champ A post shared by Draymond Green (@money23green) on May 2, 2018 at 1:30pm PDT Child of the trenches! #Gameday A post shared by Draymond Green (@money23green) on May 1, 2018 at 12:31pm PDT

