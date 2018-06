התמונות שעשו לנו את היום הראשון של המונדיאל 15.06.18 זהו, אחרי ארבע שנים של ציפייה, המונדיאל יצא אתמול (חמישי) לדרך, בטקס פתיחה מרהיב, לאחריו רוסיה המארחת חגגה עם 0:5 גדול על ערב הסעודית ואנחנו פה עם התמונות שהפכו את הערב לבלתי נשכח, כולל ולאדימיר פוטין, מוריניו ואפילו יורש העצר הסעודי. זה מה יש. פוטין מתנצל בחיוך בפני יורש העצר הסעודי (טוויטר) רונאלדו האגדי והקמע של המשחקים (רויטרס) רונאלדו ורובי וויליאמס בטקס הפתיחה (רויטרס) Jose Mourinho and Putin at the opening game of the FIFA World Cup. ?? #mufc pic.twitter.com/mkdztOyEhD — United Xtra (@utdxtra) June 14, 2018 Thank you Robbie.?? Good Luck Everyone! ????????????? #WorldCup A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup) on Jun 14, 2018 at 8:08am PDT

