דולורס אביירו, אמא של רונאלדו, עכשיו גם מדובבת

Foi um dia muito intenso, gravei uma publicidade da parte da manhã e agora da parte da tarde vim emprestar a minha voz à “minha amiga” Avó Rosa e não é que estou super apaixonada pela minha personagem? Estou ansiosa para que vejam no cinema. Obrigada á @cinemundo.pt pela parceria ?????? Beijinhos ???? #mãecoragem #feliz #cinema #snowoespelhodarainha #trabalho #deusnocomando??

A post shared by Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) on Jun 12, 2018 at 9:53am PDT