נטע אלחמיסטר ממשיכה לכבוש את העולם והצטרפה לאדידס 12.06.18 עם שלושה פסים חשבתם שנטע אלחמיסטר כבשה כל פסגה אפשרית? גם אנחנו. אבל אז הגיע הקמפיין החדש שקיבלהה לאדידס. מתי היא נחה? נטע, הדוגמנית והמאורסת הטריה של רמי גרשון באמת לא זקוקה להקדמות. הצעת הנישואין הטריה במאלדיביים, ליין בגדי הים החדש שלה לגברים, הקמפיינים שנופלים עליה בלי סוף… כעת, מתווספת לה משפחה החדשה - משפחת אדידס. נטע אלחמיסטר לאדידס (אינסטגרם) בכך, מצטרפת הדוגמנית והמצליחה לשמות גדולים בתעשייה, כולל כמה מבכירי הכדורגלנים בעולם (מסי, סלאח, סוארס, בקהאם ועוד רבים וטובים) ותתפקד כ”שגרירה” של חברת ההלבשה. אין לנו ספק שהמכירות יזנקו כמו שעשתה לפומה. למקרה שתהיתם... כל הטוב הזה מגיע עם סרטוני כושר אישיים שלה, כי חשוב לתת דוגמה אישית. Story of my life #sport ????‍?? With @adidas @adidasisrael @stellamccartney A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Jun 11, 2018 at 10:09am PDT נטע עלחמיסטר עם אדידס (אינסטגרם) כובשת עוד קמפיין (אינסטגרם) וגם רמי כבר נכבש לחלוטין (אינסטגרם) נטע אלחמיסטר (אלירן אביטל) ?????? A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Apr 14, 2018 at 8:18am PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה