מאי ועידן ורד הכניסו אותנו לאלבום ההריון האינטימי שלהם 12.06.18 לגזור ולשמור קצת לפני שהוא התעופף ללאס וגאס עם טל בן חיים (טיול גברים בלבד, כן?) וקצת אחרי העונה המוצלחת של בית”ר ירושלים, עידן ורד התפנה לצילומי הריון עם אשתו מאי ואנחנו נותנים לכם הצצה קטנה. למי שעדיין לא מעודכן, בני הזוג, שהתחתנו בדיוק לפני שנה, מצפים לבייבי ראשון ויש להם בבטן כוכב כדורגל קטן, שכבר עכשיו מככב באלבום תמונות פוטוגני במיוחד של הוריו. מאי ורד (אופיר אלופי, מתוך אינסטגרם) הצלמת אופיר אלופי תיעדה את הזוג הצעיר בתקופה המרגשת ביותר בחייהם. בזמן שיש אנשים שמצטלמים בין יערות ועצים, הם הלכו על סטודיו סולידי. לגזור ולשמור. וכדי לאזן, מצורפות גם כמה תמונות עדכניות מהבילוי של עידן בווגאס. בפעם הבאה כבר אבא. עידן ומאי ורד (אופיר אלופי, מתוך אינסטגרם) אחלה A post shared by Idan Vered (@idanvered_8) on Jun 4, 2018 at 6:50pm PDT ???? A post shared by Idan Vered (@idanvered_8) on Jun 5, 2018 at 12:00am PDT עידן ומאי ורד (אינסטגרם) M(a)y birthday with My best ?? A post shared by May Vered Ziv (@mayvered) on May 29, 2018 at 1:52pm PDT

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה