חלוץ ברצלונה השתעשע עם הברזילאי בדרך לדרום אפריקה

אחרי שהבטיחו את האליפות ורגע לפני שכל אחד מהם הולך לנבחרת שלו להתכונן למונדיאל 2018 ברוסיה, שחקני ברצלונה מצאו זמן להשתעשע בזמן הטיסה שלהם לדרום אפריקה… ברצלונה ערכה משחק אימון בדרום אפריקה נגד ממלודי סאנדאונס לכבוד יום הולדתו ה-100 של נלסון מנדלה, ובזמן הטיסה לואיס סוארס החליט להשתעשע עם עוקביו ועם חבריו מבארסה… עושים שטויות... (אינסטגרם) תחילה העלה החלוץ תמונה של שחקן ושם סמיילי על הפנים, כאשר הוא תהה מי זה… לאחר מכן הוא חשף שזה פליפה קוטיניו שנרדם במהלך הטיסה… העיקר שהם נהנים! תהה עם עוקביו מי זה... (אינסטגרם) ואז גילה לעולם שזה חברו הברזילאי שנרדם... (אינסטגרם)