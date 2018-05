כדורגלן העבר פליקס חלפון הוא מעתה מפעיל בימי הולדת 16.05.18 כל עבודה מכבדת את בעליה אפשר לומר שהרבה מים עברו בנהר של פליקס חלפון מאז קריירת הכדורגל, הגירושים מטלי (אל תדאגו הוא נשוי לטלי אחרת כבר) ובין העבודות המזדמנות, אבל לזה לא ציפינו... חלפון, מגן נבחרת ישראל וקפטן הפועל תל אביב בעבר, החל להתעסק עם הפעלות לילדים, הודות להמלצות והשראה של טילטיל החבר מהישרדות. אז חלפון גיבש רעיון והתוצאות לפניכם. כך נראה רכב יום ההולדת של פליקס חלפון פליקס יגיע ליום ההולדת שלכם בתור מפעיל תמורת סכום סמלי, בתפריט: פעילות ספורט, תחרויות, אטרקציות מיוחדות לילד היומולדת, הענקת גביע, טקס הענקת מדליות ועוד. האמת, המדור מפרגן, ושיהיה רק בשמחות. האמת, השקיע פליקס חלפון בימיו בגולסטאר (אינסטגרם) חולה על כדורגל?? A post shared by Felix Halfon (@felixhalfon) on Jan 26, 2018 at 2:46am PST מתכוננים לקראת משחק נוסף ? A post shared by Felix Halfon (@felixhalfon) on Jan 24, 2018 at 11:53pm PST שבת שלום ממני ומאהובתי ?? A post shared by Felix Halfon (@felixhalfon) on Dec 29, 2017 at 9:42am PST

