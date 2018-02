איתי שכטר בן 31, בבית"ר לא הפסיקו לחגוג לו!

תגידו המון המון מזל טוב לקפטן של בית”ר ירושלים והאיש שהמציא את עצמו מחדש בבירה, איתי שכטר, שחוגג היום ב-22 בפברואר יום הולדת 31. שכטר, שהיה נראה אבוד במדי מכבי חיפה, הגיע לבית”ר ירושלים לפני כשנתיים בחלון ההעברות של ינואר, ומאז הוא רק פורח ופורח, לא מפסיק להבקיע ומנהיג את החבורה הירושלמית וכאמור גם הפך במהרה לקפטן של הקבוצה… חוגגים לקפטן (אינסטגרם) חגיגות יום ההולדת של שכטר בבית וגן החברים יודעים להעריך את המשמעות של שכטר בחדר ההלבשה ובמגרש וחגגו לקפטן שלהם כמו שצריך, כאשר הוא גם קיבל עוגה עם הסמל של בית”ר ותמונה שלו… פייר, התרגשנו. שיהיה במזל טוב! השקיעו עם העוגה... (אינסטגרם) אחרי האיחולים שלכם, גם השחקנים חוגגים לאיתי. מזל טוב שכטר! ?????? A post shared by Beitar Jerusalem F.C Official (@fcbeitar) on Feb 22, 2018 at 2:26am PST אל קאפיטן, המון המון מזל טוב! אוהבים ???? @itayshechter A post shared by Beitar Jerusalem F.C Official (@fcbeitar) on Feb 21, 2018 at 11:35pm PST