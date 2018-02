גורל או איחור אופנתי? סטיבן אדאמס ייצא לדייט עם התיכוניסטית מ-2015 21.02.18 סיפור שיכול לקרות כנראה רק בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ארצות הברית, אולי אפילו רק ב-NBA. סטיבן אדאמס מאוקלהומה סיטי קיבל הצעה מפתה ונענה לה באיחור של שלוש שנים… Steven Adams went from:

“I’ll have her home by 10 Sir” to

“Your daughter calls me Daddy now”



(H/T dunk/ig) pic.twitter.com/eVun9jEPfM — YourSports (@YourSports) February 20, 2018 סטיבן אדאמס עולה מעל גרין (רויטרס) בינואר 2015, תיכוניסטית אמריקאית חמודה צייצה בטוויטר שאלה לאדאמס לגבי האפשרות שיגיע כבן הזוג שלה לנשף הסיום, אם תשיג 1,000 ריטוויטים (שיתופים)… התמונה המקורית של אדאמס והתיכוניסטית מהציוץ ב-2015 היא קיבלה את התשובה ממנו לאחרונה, ב-10 בפברואר, וכנראה שבקרוב נקבל גם תמונה של השניים, אולי לא בנשף, אבל בדייט אחר...אנחנו בעד. Hey @RealStevenAdams if I get 1,000 retweets will you go to my law school's prom with me?! #FunakiProm pic.twitter.com/0UTKmsAnsQ — Lo (@itsloyo) January 27, 2015 Absolutely — Steven Adams (@RealStevenAdams) February 19, 2018

