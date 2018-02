סיכום החופשה של משפחת זהבי בתאילנד! 20.02.18 נראה שבשנים האחרונות כל אחד בישראל רוצה להיות ערן זהבי. הכוכב הישראלי שמלהטט במדי גוואנגז’ו ר.פ, יפתח בקרוב עונה נוספת בסין, אבל לא לפני שלקח את כל המשפחה לחופשה מפנקת בסין… ערן לקח את אשתו שי, רוי והתאומות, אמא אתי, אחיו אבי והמשפחה וגם חברים, ולקח אותם לחופשה מפנקת ביותר בתאילנד, רגע לפני שהוא חוזר לשחק כדורגל… ערן זהבי נפרד מתאילנד נהנו מקסימום!! (אינסטגרם) אז בינתיים זהבי חוזר לסין ולאימונים, כדי להגיע בשיאו לפתיחת העונה ביום שישי הבא בדרבי מול גוואנגז’ו אברגרנד… רגע לפני תחילת העונה: מספרת אדירה לזהבי A post shared by Avi Zahavi (@avi_zahavi) on Feb 16, 2018 at 7:01am PST ?? A post shared by Avi Zahavi (@avi_zahavi) on Feb 17, 2018 at 4:01am PST ?????? A post shared by Eran Zahavi (@eranzahavi) on Feb 17, 2018 at 1:40am PST

l l l l l l l l l l l l l

חזרה לגליצ'ים



הוסף תגובה