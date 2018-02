מיכאל אוחנה חגג לזוגתו הדר יום הולדת מושקע במיוחד 19.02.18 חגיגות ה-22 שחקן הפועל באר שבע מיכאל אוחנה מתגלה כבן זוג מפנק במיוחד. כשאתמול (ראשון) זוגתו הרקדנית הדר דיזהב חגגה יום הולדת 22, הוא החליט לחגוג לה מכל הלב. שלל בלונים חיכו לה ומילאו את החדר , גם בילוי בספא מפנק וג’קוזי היו בלוח הזמנים ולקינוח ארוחה במסעדת “קוקו במבינו”, שהסתיימה, איך לא, בזיקוק על העוגה. מיכאל אוחנה מפתיע את זוגתו כמנהגם, השניים דאגו לשתף גם את העוקבים ברשתות החברתיות בקורותיהם וכולנו יכולים לאחל מזל טוב להדר ולפרגן לה על שחינכה את מיכאל היטב כדי שיחגוג כמו שמגיע לה. מיכאל אוחנה והדר דיזהב (אינסטגרם) מיכאל אוחנה והדר דיזהב (אינסטגרם) מיכאל אוחנה והדר דיזהב (אינסטגרם) 2??2???? A post shared by Hadar Dizahav (@hadardizahav) on Feb 19, 2018 at 5:06am PST תודה אהוב ליבי על יום מושלם ?? #mybirthday A post shared by Hadar Dizahav (@hadardizahav) on Feb 18, 2018 at 12:13pm PST

