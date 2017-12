קבוצת סייקלינג אקדמי נפגשה עם מאמן ושחקני הפועל ב"ש לסיפור המלא...



קטש וקוז'יקרו הגיעו לסיור בדלית אל כרמל במסגרת פרויקט של אירגון 'שחקן אמיתי' 28.12.17 צוות ‘שחקן אמיתי’ בראשותם של מאמן נבחרת ישראל עודד קטש, מנכ”ל הארגון עידן אבשלום ומנהל הפרויקטים בארגון, עידו קוז’יקרו הגיע היום (רביעי) לסיור במועצה המקומית דלית אל כרמל. הצוות ביקר במתקני הכדורסל בעיר ונפגש עם ראש המועצה, רפיק חלבי...יש כדורסל בכרמל! קטש וקוז'יקרו במהלך הסיור (מערכת ONE) בפגישה הציגו נציגי ‘שחקן אמיתי’ את חזון החברה ובכירי המועצה הציגו את מצב הספורט והכדורסל במועצה. הצדדים דנו על דרכים עתידיות לשתף פעולה במטרה לקדם את הכדורסל באזור...יש כבוד! צוות 'שחקן אמיתי' במועצת דלית אל כרמל (מערכת ONE) חברת ‘שחקן אמיתי’ היא חברת יזמית שהוקמה בשנת 2008. שחקן אמיתי חרטה על דגלה לקדם, למנף ולהעצים את הכדורסל הישראלי למקום ערכי ואיכותי. החברה פועלת ברחבי הארץ עם אלפי שחקנים ומציעה סל שירותים נרחב לשחקנים בגילאים קט סל ועד בוגרים… סיור 'שחקן אמיתי' בדלית אל כרמל (מערכת ONE) סיור 'שחקן אמיתי בדלית אל כרמל (מערכת ONE)

