כוכב באיירן מינכן מבלה במלדיביים ומלמד גם את בנו לשחק 26.12.17 מחשל את הבן כמו כדורגלנים רבים בליגות הגדולות בעולם (שאינן אנגליה), גם כוכב באיירן מינכן פרנק ריברי ניצל את הפגרה היטב וטס לחופשה משפחתית מפנקת באיים המלדיביים. הקשר הצרפתי העלה שלל תמונות חמודות להפליא של שני בניו ושתי בנותיו לרגל השנה החדשה, אך השיא הגיע בסרטון בו משחק ריברי כדורגל עם שערים קטנים באחד על אחד, כשמולו ניצב בנו הקטן, שעמד במשימה בגבורה. בנבחרת צרפת כבר מחכים לו? אתם מוזמנים לצפות ולהחליט בעצמכם. Maldives beach soccer league finals ?????? #RS7???? vs #FR7?? #elhamdoulillah #lafamille #lifeisgood A post shared by Franck Ribéry (@franckribery7) on Dec 26, 2017 at 4:59am PST פרנק ריברי והבנים (אינסטגרם) פרנק ריברי ובתו (אינסטגרם) פרנק ריברי והבנים (אינסטגרם)

