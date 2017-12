האם גיא לוזון ומשפחתו נקלעו לאירוע ירי?

גיא לוזון חשב שהסיוט שהוא עבר במכבי חיפה היה הסיוט הגדול ביותר שלו, אבל דווקא לאחר שהוא פוטר מהירוקים ונסע לנקות את הראש הרחק בארצות הברית..גם שם הוא חווה רגעי חרדה.. אשתו של לוזון, דנה, פרסמה בפייסבוק פוסט ארוך אשר מסביר את מה שעבר עליהם במהלך שהותם במיאמי..בשורה התחתונה צרחות, ריצה ומה שלטענתם היה מקרה ירי בקניון. המשטרה טרם הוציאה הודעה על האירוע ומה באמת היה שם, והכי חשוב שמשפחת לוזון בריאה ושלמה דנה פאן לוזון. רגעי חרדה לא פשוטים (אינסטגרם) “ועכשיו שהדופק שלי מעט ירד..אתמול חוויתי את החוויה הכי מפחידה שעברתי. ארה”ב. מיאמי קניון אוונטורה. אווירת קריסמס אלפי אנשים ואנחנו מטיילים בקניון ומחליטים להתפצל. אריאל וגיא ביחד ואני ואליה כך כל אחד יספיק להיכנס לחנויות שמעניינות אותו..בסביבות 7 בערב כמו בסרטים הקהל בקניון מתחיל לצרוח ולרוץ .. לרוץ .. כולם רצים לצד אחד וצורחים !! צורחיייים ! Shootings!!! Shootings !!! ואני בהלם לא מבינה מה קורה .. תופסת את היד של הילדה ורצה עם כולם. נכנסים לחנות ועומדים בסוף. אני שואלת what happened? What happened ? ואומרים לי שייש יריות בקניון”. דנה וגיא לוזון. מהטירוף של ישראל לסיוט בארה"ב (אינסטגרם) “ואני מרגישה שאובד לי הצבע מהפנים..ואני מבינה את המצב..אנשים מתחבאים בתוך חדרי הלבשה.. אסור שהילדה תהיה חשופה.. הכל נעול. אני מגלגלת אותה מהרווח שברצפה לדלת ומכניסה אותה לחדר הלבשה ואז זוחלת אחריה. גיא ואריאל הם לא איתי.. איך אני משיגה אותם עכשיו.. מנסה לשלוח ואצאפ לגיא..והלב שלי צונח.. עד שהם עונים לי ואני מגלה שהם בסדר. אנשים בוכים. מתקשרים למשפחה לאהובים ונפרדים. סצנת התאומים.. נזכרתי פתאום.. ועוד אנשים רצים ונכנסים לחנות. גל שני. אלוהים מה קורה כאן.. אחרי חצי שעה אני שומעת קול : if you want to go out we can let you out from the back door " לצאת ? להישאר מה לעשות ? ומי זה שם מדבר?” “אני מציצה ורואה שמדובר בעובד מהחנות..לוקחת את היד של הילדה ומחליטה לצאת..שלא יבואו עכשיו..איזה פחד..אנחנו יוצאות לחניה מהדלת האחורית ואני שוב תופסת את גיא ואריאל ומודיעה להם שאנחנו בחוץ . גיא ואריאל נמצאים באזור היריות בחדר חשוך נתבקשו לשכב על הרצפה. אחרי שעה הם רק יצאו..משטרה, כוחות ביטחון טירוף. התקשורת דיווחה כאן שלא היו יריות - לא יודעים מה קרה כאן. זה היסטריה מטורפת והקניון הודיע שמחר יפעל כרגיל. מה היה שם באמת אף אחד לא יודע. אבל הלב שלי צנח. זה פחד אלוהים”.