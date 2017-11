אשתו של מסי, אנטונלה, פינקה את רעייתו של מוראטה, קמפלו 06.11.17 מאז שהחלוץ הספרדי אלברו מוראטה עבר לצ’לסי של אנטוניו קונטה, אשתו אליס קמפלו הפכה לחברה טובה של דניאלה סמאן, אשתו של ססק פברגאס שמשחק גם הוא בבלוז… השתיים התקרבו לאחרונה והפכו לחברות טובות מאוד, כאשר הן מרבות להיפגש… סמאן היא חברה טובה גם של אנטונלה רוקוזו אשתו של מסי, שהחליטה הפעם לפנק את הטופמודל האיטלקייה. אנטונלה מפנקת... (אינסטגרם) אנטונלה פינקה את קמפלו בזוג מגפיים בשווי של לא פחות מ-565 יורו… המגפיים הן בעיצובו של המעצב ריקי סרקאני, שאנטונלה משווקת את המוצרים שלו באירופה… לא רע לצאת עם מוראטה. ?? A post shared by ALICE (@alicecampello) on Oct 30, 2017 at 4:00am PDT “Occhi da orientale” ?????? LOVE @masamorofficial ???? A post shared by ALICE (@alicecampello) on Oct 28, 2017 at 2:32am PDT London ?????????? A post shared by ALICE (@alicecampello) on Oct 13, 2017 at 12:09pm PDT

