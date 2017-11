ג'ובאני רוסו ואשתו מאיה פישל בילו בסופ"ש במקום מפתיע... 05.11.17 בדרך כלל אנחנו רגילים שאנשים מעולמנו יוצאים לנפוש במקומות הכי אקזוטיים, הכי מגניבים, הכי מרשימים… אבל ג’ובאני רוסו ומאיה פישל בחרו לבלות את הסופ”ש בצורה אחרת ורגועה יותר… אשתו של כדורגלן העבר האגדי החליטה לשנות כיוון ולקחת אותו למסיק זיתים בצפון, שם השניים בילו את הסוף שבוע ונהנו מכל רגע ורגע… שבת ויינפש ... אני והוא ♥קטיף זיתים בכיף A post shared by בוטיק מאיה פישל רוסו (@mayafishel_rosso) on Nov 4, 2017 at 4:46am PDT בכל זאת, יש להם לא מעט זמן פנוי אחרי שסיימו במקום השני בזוג מנצח VIP… העיקר שנהניתם! המדור מפרגן על הייחודיות והפעילות המפתיעה… Fun... love..♥ A post shared by בוטיק מאיה פישל רוסו (@mayafishel_rosso) on Nov 4, 2017 at 5:11am PDT כמה אהבה בנשמה ?? שבת שלום לכולם A post shared by בוטיק מאיה פישל רוסו (@mayafishel_rosso) on Oct 21, 2017 at 4:12am PDT אהבה ?? בלב חג שמח A post shared by בוטיק מאיה פישל רוסו (@mayafishel_rosso) on Oct 8, 2017 at 8:37am PDT

