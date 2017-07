חברתו של עומרי אלטמן חגגה איתו את החתימה בפאו

אני מתחיל פרק חדש בקריירה ראשית כל אני רוצה להודות להפועל תל אביב על הכל. לרוב האוהדים שתמכו בי גם ברגעים לא פשוטים. לצוות העובדים במועדון וכמובן לשחקנים שהיו איתי בכל יום בכל שעה. לסוכנים שלי שבאמת אני יכול לקרוא להם חברים שלי על העזרה , התמיכה , הסבלנות , ההבנה והמון המון אהבה תודה. למשפחה המדהימה שלי שאין שניה להם. לחברתי יובל אשת הסוד שלי שדואגת לשקט שלי לפינה התומכת , את הרוגע בכל הבלאגן . לחברים ( אחים ) שלי תודה על התמיכה והשותפות I'm happy to sign a 3 years contract with @fcpanathinaikos. I will do everything for the club and for the fans. Thanks for the trust! Now it's time to work to reach our targets this season. ?????? #gate13 #pao

