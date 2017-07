ליאו מסי ואנטונלה אמרו I DO זה לזו והתחתנו ברוסאריו! 02.07.17 הכוכב של ברצלונה ליאו מסי ואהבת נעוריו אנטונלה סוף סוף אמרו i do זה לזו בטקס חתונה שנערך בעיר הולדתם רוסאריו! השניים הכירו עוד כשהיו ילדים ומאז הספיקו להביא שני בנים, אך ללא טבעת מצד מסי... לפני שנה הוא תפס אומץ וכרע ברך. לבקשת מסי, האורחים נדרשו להגיע ללא מתנות ולתרום הכל לקרן על שמו. צפו: אמא של מסי עושה בושות כמה אהבה... (רויטרס)



באירוע בן 260 המשתתפים בלבד נכחו גם ניימאר, לואיס סוארס, ססק פברגאס, סמואל וג'רארד פיקה, שהגיע עם שאקירה. בסוף הוא שם לה טבעת.. (רויטרס) צפו בתמונות מהשטיח האדום. פברגאס. החבר הטוב הגיע לכבד (רויטרס) אמנם ברזילאים, אבל חברים טובים (אינסטגרם) החתן לכלה שם טבעת (אינסטגרם) סמואל אטו. החבר הוותיק הגיע לחגוג (רויטרס) היום המאושר בחייהם (רויטרס) לאבצי ובת זוגו. הגיעו ללא מתנה.. (רויטרס) סוארס ובת זוגו. בא להשגיח שהכל עובר כשורה (רויטרס) ?Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad! Shak ? A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 1, 2017 at 10:08am PDT

